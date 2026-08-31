Χωρίς να επιβληθεί το μέτρο της κράτησης, αφέθηκαν ελεύθερα και τα πέντε άτομα που συνελήφθησαν μετά τον αιφνίδιο θάνατο της 11χρονης από την Πολωνία σε πισίνα ξενοδοχειακής μονάδας στον Πλατανιά Χανίων.

Οι γονείς του άτυχου κοριτσιού, οι δύο υπεύθυνοι της επιχείρησης και η ναυαγοσώστρια παρουσιάστηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος, αφού άκουσε τις εξηγήσεις τους, έκρινε ότι δεν απαιτείται η προσωρινή τους σύλληψη ή κράτηση στο παρόν στάδιο της διαδικασίας.

Παράλληλα, ο συνήγορος της ναυαγοσώστριας, Παντελής Ζέλιος, τοποθετήθηκε δημόσια εκφράζοντας την οδύνη του για το συμβάν, ενώ υποστήριξε ότι η πελάτισσά του ενέργησε βάσει του προβλεπόμενου πρωτοκόλλου.

Όπως ανέφερε, η ναυαγοσώστρια κινητοποιήθηκε αμέσως μόλις ακούστηκαν κραυγές από την παιδική πισίνα, ωστόσο όταν έφτασε στο σημείο, το παιδί είχε ήδη ανασυρθεί από το νερό και οι παρευρισκόμενοι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες αναζωογόνησης.

Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνιστεί το πώς ακριβώς βρέθηκε η ανήλικη στο νερό και ποια ήταν τα αίτια που οδήγησαν στο μοιραίο αποτέλεσμα.