Ελεύθερος αφέθηκε, με εντολή εισαγγελέα, ο οδηγός του ηλεκτρικού απορριμματοφόρου της ΔΕΔΙΣΑ που ενεπλάκη στο ατύχημα το πρωί της Δευτέρας στο Ενετικό λιμάνι Χανίων, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο θαμώνες καφετέριας.

Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, όταν το απορριμματοφόρο κινήθηκε και τραυμάτισε τους δύο ανθρώπους, ενώ ο οδηγός του, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρισκόταν εκτός του οχήματος εκείνη τη στιγμή.

Σε βάρος του οδηγού έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ με εισαγγελική εντολή αφέθηκε ελεύθερος.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς έλαβαν εξιτήριο την ίδια ημέρα.