Το καλοκαίρι του 2025 και εν μέσω της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που ολοκληρώθηκε με τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης, συστοιχίες πυραύλων Patriot είχαν μεταφερθεί στα Χανιά προκειμένου να ενισχύσουν την αντιαεροπορική «ομπρέλα» πάνω από την ευρύτερη περιοχή του Ακρωτηρίου και της Σούδας, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας και των ΗΠΑ.

Μάλιστα οι κινούμενες συστοιχίες πυραύλων Patriot είχαν αναπτυχθεί σε στρατηγικά σημεία της περιοχής.

Τώρα, που το σκηνικό της έντασης επαναλαμβάνεται και ενώ οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει μια τεράστια πολεμική μηχανή στην Μέση Ανατολή σε αναμονή της κατάληξης των διαπραγματεύσεων με το Ιράν οι πάντες οφείλουν να είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο.

Σε αυτό το πλαίσιο, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συστοιχίες των πυραύλων Patriot ενεργοποιήθηκαν και πάλι με την μεταφορά και ανάπτυξή τους σε στρατηγικές θέσεις.

Ως γνωστόν, στην περιοχή του κόλπου της Σούδας και στο Ακρωτήρι Χανίων, υπάρχει πλειάδα στρατιωτικών εγκαταστάσεων, από τον Ναύσταθμο Κρήτης στην Σούδα και την 5η Μεραρχία στον Βλητέ, μέχρι την 115 Πτέρυγα Μάχης, την αεροπορική βάση των ΗΠΑ στον Μουζουρά, την ναυτική βάση στο Μαράθι, το Πεδίο Βολής Κρήτης .

Και μπορεί οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις να βρίσκονται σε πολύ μεγάλη απόσταση από το Ιράν και πιθανώς εκτός της εμβέλειας των βαλλιστικών πυραύλων του, αλλά η πρόληψη καθιστά αναγκαία την λήψη μέτρων για την δημιουργία ενός «αμυντικού θόλου» πάνω από την περιοχή.

Οι δυνατότητες των πυραύλων Patriot

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα απέκτησε τους Patriot το 2003, και έχουν δοκιμαστεί και στο Πεδίο Βολής Κρήτης. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώνει η Πολεμική Αεροπορία, πρόκειται για κινητό αντιαεροπορικό σύστημα μεγάλου βεληνεκούς (HSAM) με εμβέλεια ραντάρ έρευνας 170 χλμ. και μέγιστο βεληνεκές εμπλοκής 150 χλμ.

Αποτελείται από:

– το Κέντρο Συντονισμού και Πληροφοριών (ICC)

– το Ραντάρ (Radar Set)

– το Σταθμό Ελέγχου Εμπλοκής (ECS) και

– τους Σταθμούς Εκτόξευσης (Launching Stations).

Η Μονάδα πυρός ελέγχει μέχρι 16 σταθμούς εκτόξευσης, οι οποίοι μπορούν να τοποθετηθούν και να επιχειρήσουν σε αποστάσεις μέχρι 30 χλμ από το σταθμό εμπλοκής, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη κάλυψη περιοχής.

Έχει δυνατότητα ταυτόχρονης εμπλοκής 9 στόχων (Τακτικοί, Βαλλιστικοί, Cruise πύραυλοι και αεροσκάφη).

Το κάθε Κέντρο Συντονισμού Πληροφοριών ελέγχει και συντονίζει μέχρι 6 ECS, και διασυνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Αεροπορικού Ελέγχου.

