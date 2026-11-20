Ένοχο για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της μητέρας του, για περιστατικό που σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2020, έκρινε σήμερα το δικαστήριο έναν 60χρονο Χανιώτη, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή.

Πρόκειται για τον ίδιο άνδρα ο οποίος το 2022 είχε καταδικαστεί για κατάχρηση ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος δύο ανήλικων ανιψιών του.

Παρά το γεγονός ότι η παθούσα μητέρα είχε αρχικά καταθέσει στις αρχές πως υπήρξε θύμα βιαιοπραγίας από τον γιο της, κατά τη σημερινή διαδικασία ανακάλεσε τα λεγόμενά της, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του εισαγγελέα, ο οποίος έκανε λόγο για ανεξήγητη προσπάθεια συγκάλυψης.

Το μετεγχειρητικό παραλήρημα και η αναδίπλωση της μητέρας

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε μέσω του συνηγόρου του την κατηγορία, υποστηρίζοντας πως οι αρχικές καταθέσεις της μητέρας του ελήφθησαν στο νοσοκομείο έπειτα από σοβαρή επέμβαση στο ισχίο, σε μια στιγμή που η ίδια έπασχε από μετεγχειρητικό παραλήρημα.

Εξεταζόμενη από το δικαστήριο, η μητέρα υιοθέτησε πλήρως αυτή τη γραμμή, ισχυριζόμενη ότι το κάταγμα στο ισχίο προήλθε από ατύχημα μέσα στο σπίτι, όταν ανέβηκε κάπου για να φτάσει κάτι από την ντουλάπα και έπεσε. Όπως περιέγραψε, φώναξε βοήθεια, έσπευσαν οι ανιψιές της που τη βρήκαν σε κακή κατάσταση και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

«Στις 10 Ιανουαρίου έπεσα, στις 19 εγχειρίστηκα και στις 20 έδωσα κατάθεση στην αστυνομικό. Όταν έδωσα την κατάθεση, ήμουν στο νοσοκομείο, ζαλισμένη, δεν ήξερα πού βρίσκομαι, έλεγα άλλα αντ’ άλλων», υποστήριξε η ίδια, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μου επιτέθηκε ποτέ. Εκείνη την ημέρα δεν ήταν στο σπίτι καθόλου. Δε με έχει χτυπήσει ποτέ».

Η ίδια ανέφερε επίσης ότι διατηρούσε καλές σχέσεις με τον γιο της, με τον οποίο διέμεναν μαζί μέχρι την επέμβαση, αν και έκτοτε δεν ξαναέμειναν κάτω από την ίδια στέγη. Αξίζει να σημειωθεί πως εκείνη την περίοδο ο 60χρονος είχε προφυλακιστεί στις φυλακές Τρίπολης για 16 μήνες, λόγω της υπόθεσης ασέλγειας σε βάρος των ανήλικων ανιψιών του.

Η κατάθεση-καταπέλτης της ξαδέρφης

Από την πλευρά της κατηγορίας κατέθεσε η πρώτη ξαδέρφη του κατηγορουμένου —μητέρα ενός εκ των δύο παιδιών που έπεσαν θύματα ασέλγειας από τον 60χρονο— περιγράφοντας ένα διαρκές καθεστώς κακοποίησης της ηλικιωμένης γυναίκας, το οποίο η ίδια συγκάλυπτε συστηματικά.

«Είμαστε πρώτα ξαδέρφια με τον κατηγορούμενο που έχει καταδικαστεί για ασέλγεια σε βάρος του παιδιού μου. Ήμουν παρούσα σε περιστατικό κατά το οποίο την έσπρωξε με δύναμη και τη χτύπησε στον τοίχο. Τη βλέπαμε με μελανιές, τη βλέπαμε με σπασμένα δάχτυλα, να κουτσαίνει και έλεγε συνέχεια ότι έπεφτε», κατέθεσε η μάρτυρας.

Όπως εξήγησε, η αλήθεια αποκαλύφθηκε όταν έγινε γνωστή η κακοποίηση των παιδιών: «Όταν ανακάλυψα την ασέλγεια στο παιδί μου και την ανιψιά μου, άνοιξαν τα στόματα. Έμαθα από τις αδερφές του ότι χτυπούσε τη μητέρα του. Η κόρη της μου είχε πει ότι υπάρχουν πολύ χειρότερα. Με αφορμή το παιδί μου απευθύνθηκα στην αστυνομία και ανέφερα και όσα άλλα είχα μάθει από τη στιγμή που οι κόρες της δεν έκαναν τίποτα».

Στον αντίποδα, φίλη της μητέρας που εξετάστηκε ως μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι οι σχέσεις μάνας και γιου ήταν καλές και πως ουδέποτε η παθούσα τής είχε παραπονεθεί για περιστατικά βίας. Αναφερόμενη στην επίσκεψή της στο νοσοκομείο, δήλωσε:

«Όταν πήγα στο νοσοκομείο την είδα ότι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Είχα ανησυχήσει, αλλά μου είπε η κόρη της ότι της είχαν δώσει πολλά φάρμακα γιατί πονούσε, όχι από την επέμβαση αλλά από κάψιμο».

Η συγκαλυπτική συμπεριφορά στον γιο της

Ο εισαγγελέας της έδρας, προτείνοντας την ενοχή του κατηγορουμένου, αποδόμησε πλήρως τους ισχυρισμούς της παθούσας, επισημαίνοντας πως η αλλαγή της στάσης της δεν αναιρεί τα πραγματικά περιστατικά.

«Από τη διαδικασία αποδείχθηκε ότι η μητέρα, παρά την ωριμότητα της ζωής της, εξακολουθεί να επιδεικνύει συγκαλυπτική συμπεριφορά στον γιο της. Με βεβαιότητα ο γιος της, της προκάλεσε σωματικές βλάβες τον Νοέμβριο. Παρόλα αυτά, η παθούσα εξακολουθεί να δείχνει συγκαλυπτική συμπεριφορά και να παρουσιάζει ένα σύννομο προφίλ του γιου της», τόνισε στην αγόρευσή του.

Χαρακτηρίζοντας τη σημερινή της κατάθεση μη πειστική, ο εισαγγελέας υπογράμμισε πως η αποκάλυψη της αλήθειας στις αρχές ξεκίνησε τη στιγμή που υποχώρησαν οι παρενέργειες της φαρμακευτικής αγωγής, προσθέτοντας με νόημα:

«Με ό,τι έχει συμβεί και τα επόμενα χρόνια, κατά έναν ανεξήγητο λόγο εξακολουθεί να θέλει να υπερασπιστεί τον γιο της. Η δεύτερη μάρτυρας κατηγορίας με σαφήνεια αποκάλυψε τα περιστατικά, ενώ η μάρτυρας που είναι και φίλη της παθούσας δεν εισέφερε σε τίποτα. Προτείνω την ενοχή του, καθώς προκύπτει με βεβαιότητα η τέλεση της σωματικής βλάβης».

Πηγή: flashnews