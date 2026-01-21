Ομόφωνα καταδικαστική ήταν η στάση της εισαγγελέως στη δίκη για το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Σούδας, με θύμα τον 21χρονο Παναγιώτη Καρατζή, αποδίδοντας πλήρως τις ευθύνες στον 45χρονο οδηγό της Porsche.

Η εισαγγελική πρόταση για ενοχή σε όλες τις πράξεις, όπως περιγράφονται στο κατηγορητήριο, έγινε δεκτή από το δικαστήριο, το οποίο τον έκρινε ένοχο.

Όπως τόνισε η εισαγγελέας ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Χανίων, ο κατηγορούμενος λάμβανε αντιψυχωσική φαρμακευτική αγωγή, με σαφείς οδηγίες αποφυγής κατανάλωσης αλκοόλ. Παρ’ όλα αυτά, την επίμαχη ημέρα έλαβε το φάρμακο και κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ που υπερέβαινε τα επιτρεπόμενα όρια, γεγονός που, όπως επισημάνθηκε, επιβάρυνε καθοριστικά την οδηγική του ικανότητα, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Η εισαγγελέας υπογράμμισε επίσης ότι, παρά το γεγονός πως γνώριζε πως οδηγούσε υπό την επήρεια και ενώ του είχαν αφαιρεθεί τα κλειδιά του οχήματος, αθέτησε τη συμφωνία που είχε με μάρτυρα, πήρε πίσω τα κλειδιά και συνέχισε να οδηγεί. «Επέμεινε σε μια διαρκή παραβατική στάση, προχωρώντας σε αντικανονική προσπέραση και επιδεικνύοντας επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε άλλον οδηγό, φτάνοντας στο σημείο να χτυπήσει το τζάμι του αυτοκινήτου του», ανέφερε χαρακτηριστικά. Κατά την εισαγγελική εκτίμηση, τα περιστατικά αυτά αποτυπώνουν ένα σταθερό πρότυπο συμπεριφοράς και μια αντίληψη υπεροχής που, τελικά, οδήγησαν στην τραγωδία.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η εισαγγελέας και για τη στάση του 45χρονου μετά το δυστύχημα. Όπως σημείωσε, παρότι είχε εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα και προκάλεσε τη μοιραία σύγκρουση, επιχείρησε να αποδώσει την ευθύνη σε τρίτο πρόσωπο, υποδεικνύοντας τον φίλο του. «Αυτό αποκαλύπτει τον κώδικα αξιών του», είπε, προσθέτοντας ότι η εξαιρετικά επικίνδυνη συμπεριφορά του είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του νεαρού που επέστρεφε στο σπίτι του. Μάλιστα, χαρακτήρισε το όχημα «θανατηφόρο όπλο», επισημαίνοντας ότι ο κατηγορούμενος με τις πράξεις του οδήγησε άμεσα στη θανάτωση του 21χρονου, ενώ εξέφρασε αμφιβολίες για την ειλικρίνεια της συγγνώμης του, αφού δεν συνοδεύτηκε από έμπρακτη μεταμέλεια.

«Κατέστρεψα μια οικογένεια»

Είχε προηγηθεί η απολογία του οδηγού της Porsche, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του Παναγιώτη Καρατζή. «Κατέστρεψα μια οικογένεια, κατέστρεψα το παιδί μου», ανέφερε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν είχε τη δυνατότητα να δείξει έμπρακτα τη μετάνοιά του, καθώς βρισκόταν έγκλειστος.

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο ακροατήριο με τους γονείς του αδικοχαμένου νέου. Ο πατέρας του Παναγιώτη, εμφανώς συναισθηματικά φορτισμένος, παρενέβη κατά την κατάθεση πραγματογνώμονα της πλευράς του κατηγορουμένου, λέγοντας: «Αυτό είναι δικαιοσύνη; Να βγαίνει ότι έφταιγε το παιδί; Ντροπή!», πριν αποχωρήσει από την αίθουσα.

Κατά τη διάρκεια της δίκης κατέθεσαν, μεταξύ άλλων, ο διασώστης που βρέθηκε στο σημείο του τροχαίου και συμμετείχε στον απεγκλωβισμό του 21χρονου, οδηγός που είχε διαπληκτιστεί με τον κατηγορούμενο λίγες ώρες πριν το δυστύχημα, καθώς και άτομα από το στενό περιβάλλον του 45χρονου, που βρίσκονταν μαζί του νωρίτερα το ίδιο βράδυ.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 11 Ιανουαρίου, όταν ο 45χρονος οδηγός της Porsche, υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών και έχοντας ήδη δεχθεί πρόστιμο από την Τροχαία για οδήγηση υπό την επήρεια, κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα στη λεωφόρο Σούδας.

Στο αντίθετο ρεύμα κινούνταν ο Παναγιώτης Καρατζής με το όχημά του. Η μετωπική σύγκρουση των δύο αυτοκινήτων αποδείχθηκε μοιραία, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού οδηγού.

Οι κατηγορίες

Ο 45χρονος οδηγήθηκε στο εδώλιο αντιμετωπίζοντας βαρύ κατηγορητήριο, που περιλαμβάνει: