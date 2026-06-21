Στην πλήρη ομολογία της δολοφονίας της σπιτονοικοκυράς του, Σταυρούλας Λεβεντάκη, προχώρησε ο 43χρονος υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας (Σκοπιανός). Ο καθ’ ομολογίαν δράστης, αφού αφαίρεσε τη ζωή της άτυχης γυναίκας, μετέφερε και έθαψε τη σορό της σε μια αγροτική περιοχή που απέχει γύρω στα πέντε χιλιόμετρα από την κατοικία της.

Βάσει των πρώτων στοιχείων, ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως ο μοιραίος καβγάς ξεκίνησε επειδή η 46χρονη του ζήτησε τον λόγο για ζημιές που είχαν προκληθεί στο σπίτι. Εκείνος αντέδρασε, χτυπώντας τη με το κεφάλι στο πάτωμα. Έπειτα, την έβαλε στο αυτοκίνητο, τη μετέφερε στο χωράφι και την έθαψε.

Έπειτα από μια ολόκληρη νύχτα εξαντλητικών ανακρίσεων, τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων έκαναν τον 43χρονο να «σπάσει». Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, φέρεται να εξιστόρησε με λεπτομέρειες το χρονικό του εγκλήματος, το οποίο διαπράχτηκε το πρωί της 30ής Μαΐου.

Όπως αναφέρουν ασφαλείς πηγές, ο δράστης οδήγησε τις Αρχές στο ακριβές σημείο της ταφής. Αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο της Σήμανσης έχουν αποκλείσει την περιοχή Βατόλακκα Χανίων, όπου και εντοπίστηκε το σώμα της 46χρονης σε προχωρημένη σήψη.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία, η οποία θα ρίξει φως στα κίνητρα και στα στοιχεία που οδήγησαν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.