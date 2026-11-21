Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι του Σαββάτου 21 Οκτωβρίου, καθώς εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη στην περιοχή του Μπάλου στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας περαστικός ήρθε αντιμέτωπος με το τραγικό θέαμα σε βραχώδη περιοχή της παραλίας. Ο άνθρωπος ειδοποίησε απευθείας τις Αρχές, με αστυνομικούς υπαλλήλους από την Κίσσαμο να σπεύδουν στο σημείο.

Λόγω της κατάστασης της σορού, κατέστη αδύνατον να αναγνωριστούν χαρακτηριστικά του ατόμου. Η υπόθεση βρίσκεται υπό έρευνα, με την προανάκριση να έχει αναλάβει το Α.Τ. Κισσάμου.

Πηγή: Flash News