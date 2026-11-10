Στις 8 Δεκεμβρίου θα συνεχιστεί στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) η ακροαματική διαδικασία για τη μεγάλη υπόθεση του κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Η δεύτερη ημέρα της δίκης, η οποία ξεκίνησε στις 14 Οκτωβρίου, διακόπηκε αργά το μεσημέρι της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Αιτία για τη διακοπή στάθηκε ο αιφνίδιος θάνατος του πατέρα της εισαγγελέως της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης, εξέλιξη που οδήγησε στη ματαίωση όλων των προγραμματισμένων συνεδριάσεων της τρέχουσας εβδομάδας.

Η εξέλιξη της διαδικασίας και οι δηλώσεις των μαρτύρων

Από νωρίς το πρωί, συνήγοροι, δεκάδες μάρτυρες και συγγενείς τους κατέκλυσαν τις εγκαταστάσεις του ΜΑΙΧ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας και ακολούθησε η γνωστοποίηση των μαρτύρων υπεράσπισης. Επιπλέον, οι συνήγοροι της υποστήριξης της κατηγορίας ζήτησαν την προσθήκη τριών επιπλέον μαρτύρων, ενώ και η εισαγγελική αρχή προχώρησε στην προσθήκη ενός ακόμη προσώπου στον κατάλογο των μαρτυρικών καταθέσεων.

Η συγκεκριμένη δικογραφία αποτελεί μία από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις των τελευταίων ετών στο νησί, καθώς στο εδώλιο κάθονται 33 κατηγορούμενοι, ενώ συνολικά έχουν κληθεί να καταθέσουν 341 μάρτυρες.

Το βαρύ κατηγορητήριο για τους εμπλεκόμενους

Το κατηγορητήριο που βαραίνει τους 33 εμπλεκόμενους περιλαμβάνει σειρά σοβαρών κακουργηματικών πράξεων. Μεταξύ αυτών βρίσκονται η διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό την εμπορία ανθρώπων, η απάτη, η παράνομη μεσολάβηση σε υιοθεσίες ανηλίκων με αποκόμιση αθέμιτου οικονομικού οφέλους, καθώς και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.