Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Τριαντάχρονος άντρας έπεσε από το μπαλκόνι την ώρα που πραγματοποιούσε εργασίες σε ένα σπίτι στην περιοχή της Αγιάς, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων. Οι γιατροί αξιολόγησαν το περιστατικό και έκριναν ότι έπρεπε άμεσα να μεταφερθεί σε νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Ο τριαντάχρονος άνδρας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Χανίων

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Εργατικό Κέντρο Χανίων, με τον πρόεδρο Γιάννη Μανωλικάκη να ειδοποιεί την Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία προχώρησε σε αυτοψία στο χώρο.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Άλλος ένας συνάδελφος που δεν γύρισε σπίτι του κυνηγώντας το μεροκάματο για να ζήσει την οικογένειά του, και δυστυχώς βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες μας, στην εντατική του νοσοκομείου του Ηρακλείου. Εμείς από τη μεριά μας κάνουμε έκκληση για ακόμη μία φορά οι συνάδελφοι να τηρούν και να απαιτούν τα μέτρα προστασίας, να καταγγέλλουν όπου δεν τηρούνται και να μην εργάζονται δίχως αυτά.

Για άλλη μία φορά αποδεικνύεται ότι οι εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές, οδηγούν τους εργαζόμενους σε εξαντλητικά ωράρια εργασίας ακόμα και τις Κυριακές, για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους, ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν. Από την πρώτη στιγμή που μάθαμε για το ατύχημα επικοινωνήσαμε και ενημερώσαμε την Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία η οποία ανταποκρίθηκε αμέσως και μετέβη στον χώρο του συμβάντος. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον συνάδελφο, ώστε να επιστρέψει σύντομα στην οικογένειά του.

Πηγή: ΠΑΤΡΙΣ