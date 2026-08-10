Επεισοδιακή τροπή είχε η επιχείρηση σύλληψης δύο ανδρών, ηλικίας 33 και 27 ετών, από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων στην Αλμυρίδα.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για διακεκριμένες κλοπές αλιευμάτων και εξοπλισμού από τις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ στον κόλπο της Σούδας, με τον 33χρονο να επιχειρεί εσπευσμένα να διαφύγει κάνοντας βουτιά στη θάλασσα πριν τελικά παραδοθεί.

Η βουτιά στη θάλασσα για να γλιτώσει τη σύλληψη

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, όταν οι λιμενικοί τους προσέγγισαν, ο 33χρονος έπεσε στη θάλασσα σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να διαφύγει. Ωστόσο, βλέποντας ότι δεν είχε περιθώρια, τελικά παραδόθηκε και συνελήφθη, ενώ ο 27χρονος συνεργός του συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε όταν υπάλληλος του ΕΛΚΕΘΕ ειδοποίησε το Λιμεναρχείο ότι δύο άτομα προσέγγισαν τους ιχθυοκλωβούς με σκάφη και αφαιρούσαν ψάρια χρησιμοποιώντας δίχτυα.

Η άμεση επέμβαση των στελεχών του Λιμενικού ανάγκασε τους δράστες να εγκαταλείψουν ένα βοηθητικό σκάφος χωρίς μηχανή, στο εσωτερικό του οποίου εντοπίστηκαν βρεγμένα δίχτυα γεμάτα ψάρια και σακούλες με πάγο.

Συστηματική δράση – Λεία άνω των 860 κιλών ψαριών

Από την αξιολόγηση του βιντεοληπτικού υλικού και την έρευνα των αρχών, προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ότι οι συλληφθέντες είχαν χρησιμοποιήσει τα ίδια σκάφη και σε δύο προηγούμενες κλοπές από τις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ.

Η συνολική λεία των δραστών υπολογίζεται σε τουλάχιστον 860 κιλά ψαριών, ενώ είχαν αφαιρέσει επίσης κάμερες και λοιπό εξοπλισμό. Η αξία των βεβαιωμένων κλοπιμαίων ξεπερνά τις 10.600 ευρώ, χωρίς να προσμετράται η επιπλέον ποσότητα αλιευμάτων και οι ζημιές στις υποδομές.

Κατασχέσεις και ευρήματα στο όχημα

Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν συνολικά:

Δύο σκάφη και ένα τρέιλερ

και ένα τρέιλερ Δύο οχήματα

210 κιλά τσιπούρες και λαβράκια , τα οποία πρόκειται να διατεθούν σε ιδρύματα της πόλης των Χανίων

, τα οποία πρόκειται να διατεθούν σε ιδρύματα της πόλης των Χανίων Δίχτυα και ένα κινητό τηλέφωνο

Παράλληλα, κατά την έρευνα στο όχημα του 27χρονου, οι λιμενικοί εντόπισαν τρεις τρίφτες με πιθανολογούμενα υπολείμματα κάνναβης, οι οποίοι απεστάλησαν για εξέταση στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.