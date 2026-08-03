Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου ο προϊστάμενος του ΔΕΔΔΗΕ Χανίων, ο οποίος συνελήφθη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ως υπαίτιος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 1 Αυγούστου στην περιοχή των Σφακίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του ασκήθηκαν κατηγορίες για εμπρησμό από αμέλεια και για ελλιπή συντήρηση του ηλεκτρικού δικτύου στη ζώνη μεταξύ Ίμπρου, Ακονέ και Ασφένδου.

Κύμα συμπαράστασης από τους συναδέλφους

Η σύλληψη αυτή προκάλεσε την άμεση και σθεναρή αντίδραση των συναδέλφων του και του Συλλόγου Εργαζομένων ΔΕΗ Χανίων, οι οποίοι τάχθηκαν ανοιχτά στο πλευρό του. Σε σχετική επιστολή που απέστειλε το Σωματείο Εργαζομένων Σταθμών Παραγωγής Χανίων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου και τον διευθυντή του ΔΕΔΔΗΕ Χανίων Δημήτρη Κανταρτζή, υπογραμμίζεται ότι το συμβάν στις Ακονές Σφακίων δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά το φυσικό επακόλουθο μιας μακροχρόνιας πολιτικής υποστελέχωσης.

Οι ευθύνες των αποφάσεων και η υποστελέχωση

Οι εργαζόμενοι διαμηνύουν πως είναι απαράδεκτο να λαμβάνονται οι αποφάσεις στα κεντρικά υπουργεία και τις διοικήσεις και τελικά να καλούνται να λογοδοτήσουν οι υπάλληλοι της πρώτης γραμμής. Ξεκαθαρίζουν ότι οι εργαζόμενοι εκτελούν εντολές και δεν φέρουν την ευθύνη για τον αριθμό του προσωπικού ή για το αν οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται από μόνιμους τεχνικούς ή εργολάβους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Πρακτορείο Βρυσσών, το οποίο φέρει την ευθύνη για την 24ωρη ηλεκτροδότηση των Δήμων Αποκορώνου και Σφακίων. Παρά το γεγονός ότι διαχειρίζεται ένα από τα μεγαλύτερα και πιο απαιτητικά δίκτυα της χώρας, λειτουργεί εδώ και χρόνια με μόλις τρεις τεχνικούς. Αντί για την πρόσληψη έμπειρου προσωπικού, οι εργασίες συντήρησης ανατίθενται όλο και περισσότερο σε εργολάβους που στερούνται την απαραίτητη τεχνογνωσία.

Αίτημα για αναζήτηση των πραγματικών ευθυνών

Το σωματείο καταλήγει ζητώντας από την ιεραρχία του ΔΕΔΔΗΕ και το Υπουργείο να αναλάβουν τις πραγματικές τους ευθύνες και να σταματήσουν να μετατρέπουν τους εργαζόμενους σε αποδιοπομπαίους τράγους. Παράλληλα, δεσμεύεται να συνεχίσει τον αγώνα για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, τη διεκδίκηση μόνιμων προσλήψεων και τη διασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας.

Πηγή: zarpanews