Ένας ηλικιωμένος άνδρας που επέβαινε σε αστικό λεωφορείο έχασε τις αισθήσεις του, ενώ το λεωφορείο κινούνταν στην οδό Κισσάμου στο ύψος του Πανελλήνιου στα Χανιά, λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Δευτέρας (13/10).

Αμέσως το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε και προκλήθηκε αναστάτωση στους επιβάτες.

Επιβάτες έσπευσαν να τον βοηθήσουν, ενώ κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο, με διασώστες να προχωρούν σε ΚΑΡΠΑ.

Στη συνέχεια ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας ήταν αλλοδαπός τουρίστας.

