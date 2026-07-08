Έρευνες πραγματοποιεί το Λιμενικό στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελλου στα Σφακιά Χανίων, για τον εντοπισμό 65χρονου αλιέα ο οποίος ψάρευε στην περιοχή υποβρύχια.

Ο 65χρονος είχε αναχωρήσει από το σπίτι του για να κάνει υποβρύχιο ψάρεμα στο Φραγκοκάστελλο Σφακίων, το μεσημέρι της Τρίτης, αλλά δεν επέστρεψε, οπότε από την οικογένεια του ενημερώθηκαν οι Aρχές αργά το βράδυ.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το συντονιστικό κέντρο Έρευνας και Διάσωσης, στις εκτεταμένες έρευνες δρουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος, εναέριο μέσο της Frontex, αλιευτικό σκάφος της περιοχής και στη στεριά δύο περιπολικά του Λιμενικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην περιοχή πνέει βορειοδυτικός άνεμος 4 μποφόρ.