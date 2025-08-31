Σωτήρια η επέμβαση των εργαζομένων σε ψησταριά στο Καστέλι Κισάμου, στην πλατεία Μάνου Κατράκη, οι οποίοι έσωσαν από πνιγμό πελάτη του καταστήματος.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το μεσημέρι της Παρασκευής, όπως κατέγραψε και η κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, ένας από τους πελάτες που γευμάτιζε στο κατάστημα εστίασης, αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πνιγμό, όταν το φαγητό τού ”έκατσε” στον λαιμό.

Ευτυχώς, κάποιοι από τους εργαζομένους στο κατάστημα, ήξεραν πως να αντιμετωπίσουν το περιστατικό και όπως φαίνεται στο βίντεο, του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, χρησιμοποιώντας τη λαβή “Heimlich”.

Δείτε το βίντεο

