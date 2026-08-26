Ένας 27χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων.

Ο άνδρας με καταγωγή από την Αίγυπτο εντοπίστηκε μέσα στο κελί του, στον λαιμό του είχε τυλιγμένη μια αυτοσχέδια θηλιά. Ειδικότερα, είχε κόψει κομμάτι από την μπλούζα του και με αυτόν τον τρόπο προχώρησε στην αυτοχειρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας είχε συλληφθεί το βράδυ της Τρίτης 25 Αυγούστου, κατόπιν υποβολής μήνυσης σε βάρος του από αλλοδαπό, για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Σήμερα, 26 Αυγούστου 2026 και περί ώρα 01.00, αλλοδαπός κρατούμενος εντοπίστηκε από αστυνομικό, εντός του χώρου των κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Χανίων, σε λιπόθυμη κατάσταση, με αυτοσχέδιο βρόχο στον λαιμό, κατασκευασμένο από είδος ρουχισμού του.

Άμεσα, οι αστυνομικοί παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και κλήθηκε σταθμός του ΕΚΑΒ, με τον οποίο ο κρατούμενος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου κατέληξε

Ο ανωτέρω είχε προσαχθεί την 00.43 ώρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων, ως ύποπτο άτομο διαρρήξεων σε οχήματα. Στη συνέχεια, συνελήφθη κατόπιν υποβολής μήνυσης σε βάρος του από αλλοδαπό, για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών, πράξη που φέρεται να είχε τελεσθεί την 23.40 ώρα της 25 ης Αυγούστου 2026.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε αμέσως ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στον χώρο κλήθηκε και προσήλθε Ιατροδικαστής.

Παράλληλα, διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, ενώ κινείται και η προβλεπόμενη διαδικασία διοικητικής διερεύνησης».

Πηγή: Zarpa News