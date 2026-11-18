Νέα διάσταση λαμβάνει η υπόθεση με το πιστόλι που επιχείρησαν να περάσουν με drone στις φυλακές Χανίων, καθώς σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ο κρατούμενος που φέρεται να παρέλαβε το όπλο είναι ένας από τους πλέον γνωστούς βαρυποινίτες των ελληνικών φυλακών.

Πρόκειται για 38χρονο Βούλγαρο ισοβίτη, ο οποίος έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή στη Βούλα και, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, είχε αναλάβει την ευθύνη και για τη δολοφονία του Αντώνη Παπαδάτου στις φυλακές Δομοκού, τον Φεβρουάριο του 2026.

Οι πληροφορίες για την ταυτότητα του κρατουμένου προέρχονται από δημοσιεύματα, καθώς στην επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναφέρεται μόνο ότι το αντικείμενο που έριξε το drone περισυνελέγη από «αλλοδαπό κρατούμενο».

Το drone πλησίασε τις φυλακές και έριξε το αντικείμενο

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, όταν εξωτερικός φρουρός του Σωφρονιστικού Καταστήματος Χανίων αντιλήφθηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να προσεγγίζει τις εγκαταστάσεις.

Το drone κατάφερε να ρίξει ένα αντικείμενο μέσα στον προαύλιο χώρο, προτού οι φρουροί ενεργοποιήσουν το ειδικό σύστημα anti-drone.

Η παρέμβαση ήταν άμεση, με αποτέλεσμα το μη επανδρωμένο αεροσκάφος να εξουδετερωθεί και να καταπέσει σε παρακείμενο αγροτεμάχιο.

Από την εξέταση του υλικού των καμερών ασφαλείας, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι διαπίστωσαν ότι το αντικείμενο που είχε πέσει στο προαύλιο περισυνελέγη από συγκεκριμένο αλλοδαπό κρατούμενο.

Το πιστόλι βρέθηκε σε κάδο απορριμμάτων

Ακολούθησε άμεσα έρευνα στο κελί του κρατουμένου αλλά και στους κοινόχρηστους χώρους των φυλακών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν μέσα σε κάδο απορριμμάτων ένα πιστόλι, από το οποίο, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, φέρεται να έλειπαν ορισμένα εξαρτήματα.

Το όπλο κατασχέθηκε, ενώ οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε άλλα σημεία του σωφρονιστικού καταστήματος με τη συνδρομή της Εξωτερικής Φρουράς.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, με τις Αρχές να αναζητούν τόσο τον άνθρωπο που χειριζόταν το drone όσο και τα υπόλοιπα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στην απόπειρα εισαγωγής του όπλου.

Ποιος είναι ο Βούλγαρος βαρυποινίτης

Ο συγκεκριμένος 38χρονος έχει βαρύ ποινικό παρελθόν.

Εκτίει ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του Ελληνοαυστραλού επιχειρηματία Γιάννη Μακρή, ο οποίος δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του στο Πανόραμα Βούλας το 2018.

Ο Μακρής είχε δεχθεί πυροβολισμούς τη στιγμή που έμπαινε στο αυτοκίνητό του, με την επίθεση να έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Ο Βούλγαρος συνελήφθη το 2019 και στη συνέχεια καταδικάστηκε για τη δολοφονία.

Το όνομά του επανήλθε στην επικαιρότητα τον Φεβρουάριο του 2026, όταν ο ισοβίτης Αντώνης Παπαδάτος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς μέσα στις φυλακές Δομοκού.

Ο Βούλγαρος κρατούμενος ανέλαβε την ευθύνη για τον φόνο, υποστηρίζοντας ότι ο Παπαδάτος επιχείρησε να χρησιμοποιήσει όπλο εναντίον αρχιφύλακα και ότι ο ίδιος προσπάθησε να τον αφοπλίσει. Η εκδοχή του, ωστόσο, τέθηκε υπό διερεύνηση από τις δικαστικές Αρχές.

Βίντεο από το κλειστό κύκλωμα των φυλακών είχε καταγράψει τον Βούλγαρο να συνοδεύει τον Παπαδάτο προς τον χώρο όπου αργότερα σημειώθηκε η δολοφονία, ενώ στην ίδια περιοχή είχε καταγραφεί και η παρουσία του Αλκέτ Ριζάι.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση ο Βούλγαρος είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος, αντιμετωπίζοντας κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Τα ερωτήματα για τον προορισμό του όπλου

Η νέα υπόθεση στις φυλακές Χανίων προκαλεί πλέον σοβαρά ερωτήματα για τον σκοπό για τον οποίο επιχειρήθηκε να εισαχθεί το πιστόλι στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Οι Αρχές εξετάζουν ποιος έστειλε το όπλο, ποιος χειριζόταν το drone και αν υπήρχε συγκεκριμένο σχέδιο για τη χρήση του.

Παράλληλα, η έρευνα επικεντρώνεται και στα εξαρτήματα που φέρεται να έλειπαν από το πιστόλι, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν είχαν αφαιρεθεί πριν από τη μεταφορά του ή εάν βρίσκονται ακόμη εντός των φυλακών.

Η επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δεν συνδέει μέχρι στιγμής τον κρατούμενο με συγκεκριμένο σχέδιο χρήσης του όπλου, ενώ η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.