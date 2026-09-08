Ένα περιστατικό κακομεταχείρισης της άγριας ζωής σημειώθηκε στον Πλατανιά Χανίων, προκαλώντας την έντονη αντίδραση τοπικών φορέων και επισκεπτών.

Ιδιοκτήτες εστιατορίου τοποθέτησαν νεοσσούς θαλάσσιας χελώνας μέσα σε διακοσμητική δεξαμενή με γλυκό νερό, δίπλα σε χελώνα γλυκού νερού, προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες.

Μετά από καταγγελία τουριστών, η ομάδα πεδίου του Συλλόγου Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας «Αρχέλων» έσπευσε στο σημείο, απομάκρυνε τα ζώα και τα απελευθέρωσε με ασφάλεια στο φυσικό τους περιβάλλον.

Η καταγγελία των τουριστών και η άμεση κινητοποίηση

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το συμβάν ήρθε στο φως όταν τουρίστες αντιλήφθηκαν την παρουσία των θαλάσσιων ερπετών στο ακατάλληλο αυτό περιβάλλον. Αμέσως ενημέρωσαν τον Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας «Αρχέλων».

Η ομάδα πεδίου του Προγράμματος Χανίων του «Αρχέλων» μετέβη άμεσα στο εστιατόριο στον Πλατανιά.

Οι νεοσσοί περισυλλέχθηκαν με προσοχή από τη δεξαμενή, μεταφέρθηκαν στην πλησιέστερη ακτή και απελευθερώθηκαν με ασφάλεια στη θάλασσα, όπου και ανήκουν.

Η αυστηρή ανακοίνωση του Συλλόγου «Αρχέλων»

Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο Σύλλογος «Αρχέλων» εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του, υπογραμμίζοντας τους θανάσιμους κινδύνους που εγκυμονούν τέτοιες ενέργειες για την επιβίωση των προστατευόμενων ειδών:

«Αυτές οι εικόνες αποτελούν ένα σοβαρό παράδειγμα του πώς η άγνοια μπορεί να γίνει επικίνδυνη για την άγρια ζωή. Οι νεοσσοί θαλάσσιας χελώνας είναι άγρια ζώα. Δεν πρέπει ποτέ να τους πιάνουμε, να τους κρατάμε σε δοχεία ή δεξαμενές ή να παρεμβαίνουμε στην πορεία τους προς τη θάλασσα. Τέτοιες ενέργειες μπορούν να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την επιβίωσή τους και να αποβούν ακόμη και μοιραίες για τη ζωή τους», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, ο σύλλογος απευθύνει έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες, σε περίπτωση που εντοπίσουν νεοσσούς, να διατηρούν απόσταση και να τους αφήνουν να φτάσουν μόνοι τους στο νερό.

Εάν τα ζώα βρίσκονται σε κίνδυνο, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν αμέσως με το Δίκτυο Διάσωσης του «Αρχέλων» στο τηλέφωνο +30 6941 511 511.