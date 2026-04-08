Στα Χανιά, οι αρχές κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη μιας οργανωμένης εγκληματικής ομάδας που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες, σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος 28 ατόμων.

Όπως δημοσίευσε το flashnews.gr, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων εντόπισε τη δράση της οργάνωσης, η οποία εξαπατούσε πολίτες μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και ηλεκτρονικών μέσων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Από τα μέλη της ομάδας, ηλικίας 17 έως 60 ετών, οι 23 είναι Έλληνες και οι 5 αλλοδαποί. Επτά εξ αυτών κρατούνται ήδη σε σωφρονιστικά καταστήματα για παρόμοια αδικήματα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2025 η οργάνωση είχε διαπράξει συνολικά 111 απάτες, τόσο σε βάρος Ελλήνων όσο και αλλοδαπών, με αποτέλεσμα το παράνομο όφελος να ξεπερνά τα 192.720 ευρώ. Οι δράστες συνήθως κέρδιζαν την εμπιστοσύνη των θυμάτων παρουσιάζοντας ψευδείς πληροφορίες και στη συνέχεια αποσπούσαν προσωπικά στοιχεία, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, δεδομένα e-banking, καθώς και πρόσβαση σε διαδικτυακές πλατφόρμες όπως REVOLUT και PAYZY COSMOTE. Τα χρήματα μεταφέρονταν σε λογαριασμούς τρίτων που είχαν στρατολογηθεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό.

Σημειώνεται ότι αρκετά από τα μέλη της ομάδας είχαν συλληφθεί ξανά στο παρελθόν για παρόμοιες απάτες.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και κακουργηματικές απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.