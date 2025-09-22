Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» για τον θάνατο του 2, 5 μηνών βρέφους στον Αποκορώνα.

Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, οι γονείς του μωρού – ένα ζευγάρι Φινλανδών – προκάλεσαν τον θάνατο του βρέφους, καθώς πλάκωσαν το μωρό ενώ κοιμόντουσαν.

Συγκεκριμένα, το ζευγάρι είχε παρευρεθεί σε γάμο το βράδυ του Σαββάτου και έβαλαν ανάμεσα τους να κοιμηθεί το μωρό, με αποτέλεσμα να το πλάκωσαν από λάθος. Σημειώνεται πως αμφότεροι φέρονται να είχαν καταναλώσει αλκοόλ.

Υπενθυμίζουμε ότι, κατά την ιατροδικαστική εξέταση είχε διαπιστωθεί «ασφυκτικός θάνατος», χωρίς, ωστόσο να διαπιστωθεί εγκληματική ενέργεια.

Οι γονείς οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι το πρωί της Κυριακής, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.