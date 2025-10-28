Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Το ξύλινο κτίριο του παλιού ΠΙΚΠΑ στα Χανιά, που βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, δίπλα στο πάρκο Άλκηστις Αγοραστάκη, τυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης (28/10) στις φλόγες.

Η φωτιά ξεκίνησε από τον εσωτερικό χώρο του κτιρίου με την πυροσβεστική υπηρεσία να σπεύδει έγκαιρα στο σημείο για την κατάσβεση.

Η άμεση επέμβασή της, απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς στο υπόλοιπο κτίριο και στο παρκάκι.

Τις αιτίες που προκάλεσαν την πυρκαγιά θα διερευνήσει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ξεσπά πυρκαγιά στο παλιό ξύλινο.

Πηγή: Flashnews.gr