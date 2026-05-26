Η μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών ετών, χωρίς αναστολή, από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων.

Η 25χρονη γυναίκα δικάστηκε για την κατηγορία ψευδούς κατάθεσης και σημειώνεται ότι παρουσιάστηκε στο δικαστήριο χωρίς συνήγορο, δηλώνοντας ότι θα εκπροσωπήσει η ίδια τον εαυτό της.

Ο αστυνομικός που της πήρε την πρώτη κατάθεση, βρέθηκε ενώπιον του δικαστηρίου ως μάρτυρας κατά την ακροαματική διαδικασία. Σύμφωνα, λοιπόν, με την μαρτυρία του αστυνομικού, ο ίδιος αναφέρει πως η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε για το περιστατικό από γιατρό του Νοσοκομείου Χανίων. Ο γιατρός τους είπε πως το «παιδάκι ήταν πολύ χτυπημένο και ότι στο νοσοκομείο βρίσκεται και η μητέρα».

Κατά τη διαδικασία της προανάκρισης, η 25χρονη μητέρα αρχικά δήλωσε πως μένει στην περιοχή των Κουνουπιδιανών και έπειτα ότι μένει στις Καλύβες.

Παράλληλα, ο μάρτυρας ανέφερε ότι η μητέρα κατέθεσε ψευδώς στις Αρχές και τον αριθμό των παιδιών της. Αρχικά δήλωσε πως έχει μόνο ένα παιδί (την 3χρονη), και ότι τα άλλα δύο παιδιά της έχουν πεθάνει. Στην πραγματικότητα, μετά από έρευνα της αστυνομίας διαπιστώθηκε πως η κατηγορούμενη συνολικά έχει τέσσερα παιδιά, εκ των οποίων τα τρία φιλοξενούνται στο Νοσοκομείο Χανίων, ενώ το τρίχρονο κορίτσι νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, όντας σοβαρά τραυματισμένο.

Στο τέλος της μαρτυρίας του, ο αστυνομικός δήλωσε πως η 25χρονη έδωσε και διαφορετικές εκδοχές για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το βρέφος βρέθηκε σε αυτή τη κατάσταση. Αρχικά, είπε πως η τρίχρονη τραυματίστηκε σε παιδική χαρά την ώρα που έπαιζε, μετά ισχυρίστηκε πως το παιδί βρισκόταν με την αδερφή της και χτύπησε όσο έπαιζε με τα ξαδέρφια της. Σημειώνεται ότι οι Αρχές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν την αδερφή της κατηγορούμενης.

Απολογία της 25χρονης μητέρας

«Είπα ψέματα γιατί φοβήθηκα μην μου πάρουν τα παιδιά», είπε η νεαρή γυναίκα για την ψευδή κατάθεσή της. Παραδέχθηκε πως ήταν λάθος, αλλά τόνισε πως το έκανε από φόβο.

Στη συνέχεια, η μητέρα δήλωσε στο δικαστήριο ότι έχει τέσσερα παιδιά, το μικρό κορίτσι (3 ετών) και δύο αγόρια, ηλικίας 8, 7 ετών και ένα βρέφος 12 μηνών.

Δήλωσε ακόμη πως διαμένει στον Σταυρό με τον τωρινό σύντροφό της, ο οποίος είναι και ο πατέρας του μωρού 12 μηνών. Τα άλλα τρία παιδιά, όπως υποστήριξε, έχουν τον ίδιο πατέρα ο οποίος δεν τα έχει αναγνωρίσει και βρίσκεται στο εξωτερικό.

Για τον τραυματισμό του τρίχρονου κοριτσιού, η μητέρα τόνισε πως το μωρό χτύπησε ενώ έπαιζε στο σπίτι με τα αδέρφια της.

Υπογράμμισε πως τα παιδιά έπαιζαν σε άλλο χώρο, ενώ η ίδια βρισκόταν σπίτι, όμως σε διαφορετικό δωμάτιο και έκανε δουλειές. Άκουσε κλάματα και πήγε να δει τι συνέβη, είδε το παιδί χτυπημένο και του έδωσε νερό. Αργότερα είδε πως δεν ήταν καλά, τρόμαξε και το πήγε στο νοσοκομείο.

Αναμένονται διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για τη μητέρα και τον 25χρονο Πακιστανό σύντροφό της. Παράλληλα, ζήτημα χρόνου είναι να κληθούν εκ νέου σε απολογία η μητέρα και ο σύντροφός της για τις συνθήκες τραυματισμού του τρίχρονου παιδιού.

Οι αστυνομικές Αρχές συλλέγουν και εξετάζουν με προσοχή τα στοιχεία.

Την Τετάρτη 27 Μαΐου, το μεσημέρι, αναμένεται να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο και ο 25χρονος κατηγορούμενος στο κομμάτι που αφορά το διοικητικό σκέλος της υπόθεσης και ειδικότερα για το αδίκημα της παράνομης εισόδου στη χώρα.

Πηγή: FlashNews