Μια εξαιρετικά αλλόκοτη και διασκεδαστική εικόνα αντίκρισαν το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, όσοι βρίσκονταν στην πλατεία του Βάμου στον Αποκόρωνα Χανίων.

Την ώρα που η κίνηση στα τοπικά καφενεία και τις ταβέρνες βρισκόταν στο απόγειό της, μια παρέα από γουρούνια εμφανίστηκε εντελώς ξαφνικά στον κεντρικό δρόμο, περπατώντας με άνεση ανάμεσα στα τραπεζοκαθίσματα και τους έκπληκτους θαμώνες.

Το απρόσμενο πέρασμα των τετράποδων επισκεπτών προκάλεσε αμέσως κύματα γέλιου στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι δεν έχασαν την ευκαιρία να καταγράψουν τη γραφική «παρέλαση» με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Το βίντεο διαδόθηκε ταχύτατα στο διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας πληθώρα ευφάνταστων και χιουμοριστικών σχολίων από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: thestival