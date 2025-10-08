Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων μία 49χρονη γυναίκα, μετά από πτώση σε πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης.

Το περιστατικό έλαβε χώρα χθες (07/10) το μεσημέρι, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η γυναίκα έχασε την ισορροπία της, ενώ βρισκόταν στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας και έπεσε στο κλιμακοστάσιο.

Ένοικος του κτηρίου αντιλήφθηκε την πτώση και ειδοποίησε αμέσως τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την τραυματισμένη γυναίκα στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και διαπιστώθηκε η σοβαρότητα των τραυμάτων της.

Οι γιατροί την εισήγαγαν στη ΜΕΘ, όπου και παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για να αποσαφηνίσει τα αίτια της πτώσης.