Αναστάτωση επικράτησε στο αεροδρόμιο των Χανίων το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας 22 Ιουνίου.

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές σε δύο γυναίκες, οι οποίες δημιούργησαν πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης Βαρσοβία – Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γυναίκες, ηλικίας 45 και 47 ετών, δεν συμμορφώθηκαν στις υποδείξεις των αεροσυνοδών κατά τη διάρκεια της πτήσης, ενώ εντοπίστηκαν να καπνίζουν ακόμη και στον χώρο της τουαλέτας του αεροσκάφους.

Το πλήρωμα του αεροπλάνου ενημέρωσε τις αρμόδιες Αρχές και αφού πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η προσγείωση, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ακινητοποίηση και τη σύλληψή τους.

Αντίσταση προέβαλαν οι γυναίκες, όταν πήγαν να τις συλλάβουν οι Αρχές με την μια εκ των δύο να κλωτσά αστυνομικό, προκαλώντας του κάταγμα στο χέρι.

Πηγή: E Kriti