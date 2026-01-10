Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε όλες τις κινήσεις του διαρρήκτη που μπήκε σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στα Χανιά τη νύχτα της Παρασκευής και έκλεψε περίπου 1.000 ευρώ, μπαίνοντας και βγαίνοντας από παράθυρο τουαλέτας.

Ο δράστης μπήκε από ένα μικρό παράθυρο τουαλέτας και άρπαξε χρήματα από το ταμείο. Φαίνεται μάλιστα ότι στο σκαρφάλωμα έσπασε και έναν προβολέα που βρίσκεται τοποθετημένος στην πίσω πλευρά του κτηρίου.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το kriti360.gr, ένας άνδρας εμφανίζεται στον χώρο από την τουαλέτα και στη συνέχεια κατευθύνεται στο ταμείο.

Φοράει κουκούλα αλλά στα πρώτα δευτερόλεπτα διακρίνονται κάποια ελάχιστα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Κατευθύνεται στο ταμείο και αρπάζει όσα χρήματα βλέπει μπροστά του. Στη συνέχεια πάει πίσω στην τουαλέτα και εξαφανίζεται.

Φαίνεται να ακουμπάει κάποιες επιφάνειες με τα χέρια του, αλλά δεν είναι εύκολα αντιληπτό αν φοράει γάντια ή όχι.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τη διάρρηξη.

«Χθες το βράδυ γύρω στη μιάμιση, μπήκαν από το παράθυρο της τουαλέτας που απέχει από το έδαφος περίπου πέντε μέτρα. Πρέπει να ήταν κάποιος πολύ μικρόσωμος. Μπήκε μέσα και πήρε γύρω στα χίλια ευρώ από ταμείο, από τα χρήματα που αφήνουμε για το πρωί που ανοίγουμε. Καλέσαμε την αστυνομία, φαίνεται στην κάμερα αλλά φοράει μάσκα. Δεν ξέρω τι θα βρει η ασφάλεια τώρα. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει», δήλωσε στο ο ιδιοκτήτης, Νίκος Κουτσορινάκης.

