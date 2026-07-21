Στιγμές αναστάτωσης επικράτησαν το πρωί της Τρίτης (21/7) στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, όταν δύο πλοία συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Τα δύο εμπλεκόμενα πλοία είναι το επιβατηγό «ΕΛΥΡΟΣ» και το φορτηγό πλοίο «Ιωσήφ Κ.», τα οποία συγκρούστηκαν εντός του λιμανιού της Σούδας. Την ώρα του συμβάντος, το «ΕΛΥΡΟΣ» επιχειρούσε τον απόπλου για το προγραμματισμένο δρομολόγιο προς τον Πειραιά, μεταφέροντας 100 επιβάτες, 32 Ι.Χ. και 95 φορτηγά, με αποτέλεσμα μετά τη σύγκρουση να επιστρέψει στο λιμάνι, ενώ το «Ιωσήφ Κ.» βρισκόταν στη διαδικασία εισόδου.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης:

Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός ανάμεσα στους επιβάτες και τα μέλη των δύο πληρωμάτων, ενώ από τους πρώτους ελέγχους διαπιστώθηκε πως δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Όσον αφορά τις υλικές ζημιές, στο πλοίο «ΕΛΥΡΟΣ» διαπιστώθηκαν εκδορές, ενώ το φορτηγό πλοίο «Ιωσήφ Κ.» υπέστη ζημιές στην πλώρη.

Στο σημείο βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στελέχη του Λιμενικού Σώματος που διενεργούν έρευνα για τα ακριβή αίτια του συμβάντος, ενώ έχει απαγορευτεί ο απόπλους και των δύο πλοίων.

Πηγή: zarpanews.gr