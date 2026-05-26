Ο καβγάς για ένα πάρκινγκ στην Κίσσαμο στα Χανιά, αποδείχθηκε ότι έκρυβε οικονομικές διαφορές, απειλές και όπλα, οδηγώντας σε διπλή σύλληψη.

Μια υπόθεση που μόνο ως «διαφωνία για μια θέση στάθμευσης» δεν αποδείχθηκε, κλήθηκε να διαχειριστεί το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου, καθώς πίσω από τον αρχικό καβγά μεταξύ δύο ανδρών αποκαλύφθηκε ένα πολύ πιο σύνθετο και τεταμένο σκηνικό.

Αρχικά, το περιστατικό παρουσιάστηκε ως μια σύγκρουση για μια θέση πάρκινγκ.

Ωστόσο, η αστυνομική έρευνα έδειξε πως στην πραγματικότητα επρόκειτο για οικονομικές διαφορές μεταξύ των δύο εμπλεκομένων, οι οποίες λίγο έλειψε να εξελιχθούν σε σοβαρό και ενδεχομένως αιματηρό επεισόδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, όλα ξεκίνησαν όταν ένας 60χρονος ημεδαπός από την Κίσσαμο προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα καταγγέλλοντας έναν 69χρονο Ρουμάνο για κατάληψη θέσης στάθμευσης.

Η εικόνα όμως άλλαξε γρήγορα, όταν και ο 69χρονος κλήθηκε να δώσει τη δική του εκδοχή.

Εκείνος φέρεται να υποστήριξε πως σταθμεύει στο συγκεκριμένο σημείο επειδή έχει μισθώσει το σπίτι του 60χρονου, ενώ στη συνέχεια προχώρησε σε μια πιο σοβαρή καταγγελία, λέγοντας σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης, ότι ο 60χρονος είχε εισβάλει στην οικία του. Όπως ανέφερε, ο τελευταίος τον απείλησε κρατώντας μπαλτά στο ένα χέρι και κουζινομάχαιρο στο άλλο, προκειμένου να του αποσπάσει χρήματα που, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, αφορούσαν οφειλή για λογαριασμό της ΔΕΗ.

Οι αστυνομικοί, αντιλαμβανόμενοι πως η υπόθεση κρύβει βαθύτερη ένταση και όχι απλώς μια διένεξη για πάρκινγκ, προχώρησαν σε εκτενέστερη έρευνα. Κατά την έρευνα αυτή, εντοπίστηκαν στην κατοχή του 60χρονου μια παράνομη καραμπίνα, ένα πιστόλι Τοκάρεφ και φυσίγγια.

Και οι δύο άνδρες συνελήφθησαν, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.