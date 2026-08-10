Μάχη με τα κύματα έδωσε το πρωί της Δευτέρας 10 Αυγούστου, ένας ναυαγοσώστης στον Καβρό Αποκορώνου Χανίων, προκειμένου να διασώσει μια γυναίκα που κινδύνευσε άμεσα από τον έντονο κυματισμό.

Η θαλασσοταραχή, αποτέλεσμα των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, παγίδευσε τη λουόμενη στο νερό, όμως η αστραπιαία αντίδραση του ναυαγοσώστη απέτρεψε τα χειρότερα.

Η επιχειρησιακή του ετοιμότητα αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς κατάφερε να την ανασύρει σώα και αβλαβή στην ακτή.

Το περιστατικό φέρνει ξανά στην επιφάνεια τις συνεχείς εκκλήσεις των αρμοδίων για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, καθώς η είσοδος στη θάλασσα υπό συνθήκες ισχυρού κυματισμού εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη ζωή των κολυμβητών.

Πηγή: zarpanews