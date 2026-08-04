Σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματίσει το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο στην περιοχή των Σφακίων φαίνεται να προκλήθηκε από κομμένο καλώδιο ηλεκτροδότησης στη θέση «Ακονές», μεταξύ Ίμπρου και Ασφένδου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση κοντά στην Ίμπρο, ωστόσο χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να επεκταθεί. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 23 πυροσβέστες, μία πεζοπόρος ομάδα της 19ης ΕΜΟΔΕ, επτά πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Για την υπόθεση συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ στα Χανιά και οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελέως και της Ανακρίτριας. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος.

Η δίωξη σε βάρος του

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια διά παραλείψεως παρ’ υπόχρεου, καθώς φέρεται να είχε την ευθύνη για τη συντήρηση του δικτύου. Η συγκεκριμένη κατηγορία αναβαθμίζεται σε κακούργημα όταν ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι στο επίπεδο 4, όπως συνέβαινε την ημέρα του περιστατικού, και επισύρει ποινή κάθειρξης έως δέκα ετών.

Στο πλευρό του βρίσκεται ο Σύλλογος Εργαζομένων της ΔΕΗ στον νομό Χανίων, ο οποίος αποδίδει τις ευθύνες στη διοίκηση της επιχείρησης και στην πολιτική ηγεσία.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογες κακουργηματικές διώξεις είχαν ασκηθεί και στο Ρέθυμνο σε βάρος αρμόδιου στελέχους του ΔΕΔΔΗΕ για τις φονικές πυρκαγιές, κατά τις οποίες έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.