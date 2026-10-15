Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς κατέρρευσε τμήμα της οροφής στους παλιούς Ιταλικούς Στρατώνες στο πρώην Πολεμικό Μουσείο στα Χανιά.

Το συμβάν καταγράφηκε κατά τις 12:00 το μεσημέρι σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τυχόν εγκλωβισμένους, καθώς άστεγοι συνηθίζουν να βρίσκουν καταφύγιο στους παλιούς Ιταλικούς Στρατώνες.

Βίντεο από την επιχείρηση της Πυροσβεστικής:

Στο σημείο έσπευσαν περισσότεροι από δέκα πυροσβέστες και για τις έρευνες χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός και εκπαιδευμένος σκύλος.

Το κτήριο είχε παραχωρηθεί στον Δήμο Χανίων το 2024, με στόχο τη μελλοντική αξιοποίηση και τη στέγαση του νέου δημαρχείου, ωστόσο παρέμενε εγκαταλελειμμένο εδώ και πολύ καιρό.

Πηγή: Creta live