Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε σε Σχολείο στην Κρήτη.

Το συμβάν καταγράφηκε την προηγούμενη Δευτέρα όταν σε Λύκειο των Χανίων ένας καθηγητής προσπάθησε να απομακρύνει εξωσχολικό μαθητή από το Σχολείο.

Ο ανήλικος ξεκίνησε επίθεση στον καθηγητή με μπουνιές και κλωτσιές. Αμέσως μετά την σφοδρή επίθεση ο καθηγητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Η ΕΛΜΕ σε ανακοίνωσή της μιλά εκτενώς για τη σχολική βία που αποτελεί μάστιγα τα τελευταία χρόνια, και παράλληλα, εκφράζει την στήριξη και την συμπαράστασή της στον καθηγητή.

Η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ

«Tην Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, συνάδελφος προχώρησε –όπως όφειλε– σε παρέμβαση για να απομακρύνει εξωσχολικό μαθητή από τους χώρους του Σχολείου, επιδεικνύοντας ψυχραιμία και παιδαγωγική υπευθυνότητα. Τότε δέχθηκε από τον μαθητή επίθεση, αρχικά με γρονθοκτυπήματα στο πρόσωπο και στην συνέχεια, αφού είχε πέσει κάτω, με κλωτσιές σε πολλά σημεία του σώματός του. Ο συνάδελφος πήγε στο νοσοκομείο.

Το φαινόμενο της σχολικής βίας, δεν είναι καινούργιο στην μαθητική κοινότητα των Χανίων, καθώς σοβαρά επεισόδια σημειώνονται σε πολλά Σχολεία του Νομού.

Η ΕΛΜΕ Χανίων με ανακοινώσεις της, έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου. Η υποστελέχωση των ΚΕΔΑΣΥ σε ορισμένες περιπτώσεις παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Η χειροτέρευση των όρων του “κοινωνικού συμβολαίου” (πχ γονείς που δουλεύουν 2 ή 3 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα ή 12,13 ώρες εργασίας ) είναι η αιτία του προβλήματος. Τονίζεται επίσης η απουσία παρεμβάσεων και οι σοβαρές ελλείψεις σε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλο εξειδικευμένο προσωπικό, που θα βοηθούσε στην πρόληψη και διαχείριση τέτοιων φαινομένων.

Η ΕΛΜΕ Χανίων εκφράζει την αλληλεγγύη, την στήριξη και τη συμπαράστασή της στον συνάδελφο του 1ου ΓΕΛ Χανίων».

