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Μια ξεχωριστή στιγμή έζησαν οι λουόμενοι σε παραλία των Χανίων, στην Κρήτη, όταν ξεπρόβαλλε μέσα από τα βράχια ξαφνικά ένα μικρό κατσικάκι.
Το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου, στην παραλία Ραβδούχα, η οποία βρίσκεται στη Χερσόνησο Ροδωπού, ανάμεσα στους ανθρώπους που κολυμπούσαν στα πεντακάθαρα νερά της , έκανε την εμφάνισή του ένας μάλλον ασυνήθιστος «λουόμενος».
Ένα μικρό κατσικάκι ξεπρόβαλλε με περίσσιο θάρρος μέσα από τους απότομους βράχους που κυκλώνουν την ακτή.
Η παρουσία του προκάλεσε αμέσως χαμόγελα και ψιθύρους ενθουσιασμού. Πολλοί από τους παρευρισκόμενους, γοητευμένοι από το θέαμα, προσπάθησαν να το πλησιάσουν με ηρεμία και να του προσφέρουν λίγη τροφή. Ωστόσο, το ζώο, διατηρώντας τα άγρια ένστικτά του, έκανε μια γρήγορη στροφή και έτρεξε πίσω προς το φυσικό του καταφύγιο, εξαφανιζόμενος και πάλι ανάμεσα στα πετρώματα της πλαγιάς.
Βίντεο με το κατσικάκι να εμφανίζεται στην παραλία:
Ραβδούχα: Εκεί που το πράσινο σβήνει στο απέραντο γαλάζιο
Η παραλία Ραβδούχα δεν είναι μια ακόμη πολυσύχναστη, οργανωμένη ακτή, αλλά ένας προορισμός για όσους αναζητούν την ηρεμία και την επαφή με τη φύση.
Για να φτάσει κανείς μέχρι την ακρογιαλιά με τα κατακάθαρα βότσαλα, διασχίζει μια πανέμορφη διαδρομή, όπου οι καταπράσινες, απότομες πλαγιές της Κρήτης μοιάζουν να σβήνουν κυριολεκτικά μέσα στη θάλασσα.
Το χωριό είναι κτισμένο σε μια προνομιακή, πανοραμική τοποθεσία, προσφέροντας στους επισκέπτες μια καθηλωτική θέα προς ολόκληρο τον κόλπο της Κισσάμου.
Στην περιοχή λειτουργούν ελάχιστες παραδοσιακές ταβέρνες και μεμονωμένα τουριστικά καταλύματα, διατηρώντας ανέπαφο τον παραδοσιακό χαρακτήρα του τόπου.
Σκιά κάτω από τα αλμυρίκια και το κρυφό ξωκλήσι
Στη συγκεκριμένη παραλία δεν θα βρει κανείς τις κλασικές σειρές από ξαπλώστρες και ομπρέλες, ωστόσο οι επισκέπτες μπορούν να βρουν φυσική δροσιά και προστασία από τον καλοκαιρινό ήλιο κάτω από τα πλούσια αλμυρίκια ή στη σκιά των μεγάλων βράχων.
Παράλληλα, λίγο πριν την παραλία, ορθώνεται το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Ονουφρίου, το οποίο είναι χτισμένο μέσα στα βράχια.