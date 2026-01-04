Μία ακόμη τραγωδία σημειώθηκε στην Κρήτη, με θύμα έναν 80χρονο κτηνοτρόφο που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, σε δύσβατο σημείο στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη σήμερα (4/1) το πρωί στην περιοχή Πρινές, όπου ο ηλικιωμένος διατηρούσε αγροτική περιουσία. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία και να κατέρρευσε, καταλήγοντας σε σημείο με δύσκολη πρόσβαση.

Το άψυχο σώμα του εντόπισε ο εγγονός του, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής, με τέσσερις πυροσβέστες, που πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άνδρα, με τους διασώστες να καταβάλλουν προσπάθειες ανάνηψης, δυστυχώς όμως χωρίς αποτέλεσμα. Ο 80χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για τα ακριβή αίτια του θανάτου.