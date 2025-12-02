Με μια δυσάρεστη έκπληξη βρέθηκε αντιμέτωπος ένας 55ρονος επιστρέφοντας στο σπίτι του, αντικρίζοντας δύο ληστές με κουκούλα full face, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν και υπό την απειλή μαχαιριού, ζήτησαν να τους δώσει ό,τι χρήματα είχε.

Φοβισμένος ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, τους έδωσε 3.000 ευρώ που είχε φυλαγμένα κάτω από το στρώμα, αλλά οι δράστες δεν έμειναν ικανοποιημένοι. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, του ζήτησαν τον κωδικό του χρηματοκιβωτίου που όπως ανέφερε στην καταγγελία του, τους ενημέρωσε ότι ήταν άδειο και δεν χρειαζόταν ο κωδικός. Τότε εκείνοι φόρτωσαν το χρηματοκιβώτιο στο αγροτικό όχημα του 55χρονου και εξαφανίστηκαν, εν ριπή οφθαλμού.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα (2/12), το πρωί, σε περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά.