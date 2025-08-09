Πληροφορίες πως το μπαλκόνι του σπιτιού δεν διέθετε προστατευτικά κάγκελα – Με κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα συνέχει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ το μικρό παιδί

Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, συνεχίζει να νοσηλεύεται και σήμερα (09/08) το βρέφος ενός έτους που έπεσε πριν από δύο ημέρες (7/8) από το μπαλκόνι στα Χανιά. Το μωρό φέρει σοβαρές κακώσεις τόσο στο κεφάλι του όσο και στο υπόλοιπο σώμα.

Οι γιατροί δίνουν μάχη για να μπορέσουν να κρατήσουν το βρέφος στη ζωή. Όπως αναφέρουν, τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα καθώς η κατάσταση της υγείας του θεωρείται σοβαρή λόγω των πολλαπλών τραυμάτων που του προκλήθηκαν από το ατύχημα στα Χανιά.

Το σοκαριστικό συμβάν έγινε στην περιοχή Γεράνι του Δήμου Πλατανιά Χανίων. Το βρέφος φαίνεται πως ξέφυγε από την προσοχή της 17χρονης μητέρας του με αποτέλεσμα το βρέφος να πέσει στο κενό.

Οι αρχές συνέλαβαν την μητέρα αλλά στη συνέχεια την άφησαν ελεύθερη ώστε να πάει στο νοσοκομείο Ηρακλείου όπου διακομίστηκε εσπευσμένα το βρέφος.