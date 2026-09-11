Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς μόλις χτύπησε, ωστόσο η μάστιγα της βίας μεταξύ ανηλίκων φαίνεται πως επέστρεψε μαζί με τους μαθητές, προκαλώντας για ακόμη μία φορά έντονο προβληματισμό.

Ένα νέο, σοκαριστικό περιστατικό είδε το φως της δημοσιότητας μέσω ενός βίντεο-ντοκουμέντου που δημοσίευσε το zarpanews.gr. Στα πλάνα καταγράφεται μια εξαιρετικά βίαιη συμπλοκή ανάμεσα σε ανήλικα κορίτσια, τα οποία ανταλλάσσουν ύβρεις και χτυπιούνται με πρωτοφανή αγριότητα σε δημόσια θέα σε σχολείο στα Χανιά.

Δεκάδες μαθητές παρακολουθούν τον άγριο καβγά, χωρίς κανένας να κάνει την παραμικρή κίνηση για να χωρίσει τις μαθήτριες. Αντί για παρέμβαση, τα κινητά τηλέφωνα υψώνονται αμέσως για να καταγράψουν τη συμπλοκή, μετατρέποντας τον ξυλοδαρμό σε ψηφιακό θέαμα για τα κοινωνικά δίκτυα.

Στο βίντεο ακούγονται φωνές από τους παρευρισκόμενους να υποκινούν τη βία φωνάζοντας «μπουκέτο». Το περιστατικό κορυφώνεται ανατριχιαστικά στο τέλος, όταν ένα άλλο κορίτσι πλησιάζει και ρίχνει μια δυνατή κλωτσιά στην ήδη πεσμένη μαθήτρια.

Το βίντεο του άγριου καβγά που ανάρτησε το τοπικό μέσο: