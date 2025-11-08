Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Με τη συνδρομή του βιντεοληπτικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας των φυλακών Αγιάς, το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά, οδηγήθηκε χθες σε επανάληψη της πρωτόδικης απόφασης σχετικά με τη δολοφονία ενός κρατουμένου στη διάρκεια αιματηρής συμπλοκής τον Μάρτιο του 2015.

Όπως δημοσίευσε το zarpanews.gr, η εκδίκαση της υπόθεσης ολοκληρώθηκε χθες -για τρίτη φορά μετά από αναίρεση- με το δικαστήριο να απορρίπτει οριστικά την εκδοχή των δύο κατηγορουμένων και να καταδικάζει σε ισόβια κάθειρξη έναν 37χρονο υπήκοο Αλβανίας και σε 15 χρόνια έναν 50χρονο ομοεθνή του που κρίθηκε ένοχος ως συνεργός παρότι επέμενε ότι ήταν εκείνος και όχι ο πρώτος που διέπραξε τη δολοφονία.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά μέσα στην αίθουσα του Εφετείου Κρήτης, έγινε χρήση της δυνατότητας αναπαραγωγής οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο ήταν διαφωτιστικό και για τους τακτικούς δικαστές αλλά κυρίως για τους ενόρκους καθώς κατέγραφε όλη τη σκηνή της αιματηρής συμπλοκής μεταξύ Γεωργιανών και Αλβανών κρατουμένων που οδήγησε αρχικά στον τραυματισμό και την επόμενη μέρα στον θάνατο ενός Γεωργιανού.

Το δικαστήριο οδηγήθηκε στην καταδίκη του πρώτου (με πλειοψηφία 6-1) για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία (είχε χρησιμοποιηθεί αυτοσχέδιο μαχαίρι) και του δεύτερου για άμεση συνέργεια.

Ως προς τις ποινές, ο δικηγόρος του πρώτου ζήτησε με την εφαρμογή διαζευκτικής ποινής να του επιβληθούν 10 – 15 χρόνια καθώς όπως σημείωσε «όλα έγιναν μέσα σε ένα λεπτό». «Δεν μπορούμε να εξομοιώσουμε αυτό το συμβάν με άλλα ειδεχθή εγκλήματα, με γονείς που σκοτώνουν παιδιά, τεμαχισμένα πτώματα. Δεν υπήρξε καν προμελέτη» τόνισε μεταξύ άλλων, με το δικαστήριο ωστόσο να προχωρά σε ποινή ισόβιας κάθειρξης (πλειοψηφία 5-2) σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση και αφού πρώτα είχε απορρίψει όλα τα ελαφρυντικά.

Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε ξεκινήσει στις 30 Οκτωβρίου με εξέταση μαρτύρων.

Η συμπλοκή μεταξύ των κρατουμένων είχε συμβεί τον Μάρτιο του 2015.