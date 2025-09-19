Σκηνές θρίλερ εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (17/9) στα Χανιά, όταν γυναίκα οδηγός ταξί έπεσε θύμα ληστείας από αλλοδαπό επιβάτη, ο οποίος όχι μόνο της αφαίρεσε τα χρήματα, αλλά την έδεσε και την εγκατέλειψε δεμένη μέσα στο αυτοκίνητό της.

Η οδηγός παρέλαβε τον άνδρα από την περιοχή της πλατείας 1866. Εκείνος της ζήτησε να τον μεταφέρει προς περιοχή του Αποκόρωνα, ωστόσο καθ’ οδόν την καθοδήγησε σε ερημική τοποθεσία, όπου βρισκόταν ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι. Εκεί ξεκίνησε ο εφιάλτης της.

Ο δράστης, με την απειλή μαχαιριού, ακινητοποίησε τη γυναίκα και της άρπαξε τα χρήματα που είχε στην κατοχή της. Στη συνέχεια, την έδεσε πισθάγκωνα και την έβαλε στο πίσω κάθισμα του ταξί. Ο ίδιος στη συνέχεια οδήγησε το όχημα και κατευθύνθηκε προς την πόλη των Χανίων, όπου και το εγκατέλειψε σε δρόμο σε περιοχή της Χαλέπας, αφήνοντας τη γυναίκα δεμένη και σοκαρισμένη.

Η σωτηρία για την οδηγό ήρθε από έναν περαστικό, ο οποίος, βλέποντας τη γυναίκα σε αυτή την κατάσταση, ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία. Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο και οι αστυνομικοί απελευθέρωσαν την οδηγό, η οποία παρά την περιπέτειά της είναι καλά στην υγεία της, αλλά σε κατάσταση έντονης ψυχολογικής φόρτισης.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος αναζητείται. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, ενώ οι αρχές τονίζουν ότι λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη σύλληψή του και την αποτροπή ανάλογων περιστατικών.

Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές, εξετάζονται όλα τα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή του, ενώ ήδη συλλέγεται υλικό από κάμερες ασφαλείας.

