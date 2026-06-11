Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στα Χανιά από το πρωί της Πέμπτης 11 Ιουνίου.

Ο σκοπός της επιχείρησης είναι ο εντοπισμός και η απομάκρυνση ατόμων που είχαν εγκατασταθεί σε διάφορα σημεία της περιοχής.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr οι έλεγχοι των αρχών επικεντρώνονται στη Νέα Χώρα, τη Σούδα, τους Αγίους Αποστόλους και σε άλλες περιοχές όπου το τελευταίο διάστημα είχαν αναπτυχθεί καταυλισμοί.

Η ΕΛ.ΑΣ επιχειρεί να προβεί σε εξακριβώσεις στοιχείων και να διεξάγει ελέγχους για την τήρηση της νομιμότητας.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της ενισχυμένης αστυνόμευσης που εφαρμόζεται στην Κρήτη, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Στην επιχείρηση συμμετέχει ενεργά και ο Δήμος Χανίων, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες καθαριότητας, αποκομιδής απορριμμάτων και αποκατάστασης των χώρων που είχαν καταληφθεί προσωρινά.

Οι έλεγχοι των αρχών πρόκειται να διαρκέσουν ολόκληρη την ημέρα.

Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τυχόν παραβάσεις που έχουν βεβαιωθεί.