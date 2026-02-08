Με μια επιχείρηση που στήθηκε και εκτελέστηκε με χειρουργική ακρίβεια, η Ελληνική Αστυνομία «χτύπησε» από τα χαράματα της Κυριακής 8/2, έναν καλά οργανωμένο εγκληματικό μηχανισμό στα Χανιά, βάζοντας στο στόχαστρο μια ομάδα που, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν περιοριζόταν στα όρια της Κρήτης αλλά είχε απλώσει τα πλοκάμια της και εκτός νησιού.

Οι αξιωματικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση μιλούν για μια υπόθεση υψηλού ρίσκου και ακόμη υψηλότερης βαρύτητας: έναν πυρήνα ιδιαίτερα σκληρό, με εσωτερική ιεραρχία, αυστηρά μοιρασμένους ρόλους και επιχειρησιακή λογική που παραπέμπει περισσότερο σε επαγγελματικό οργανωμένο έγκλημα παρά σε τυχαίες ή ευκαιριακές παρανομίες.

Έρευνα μηνών κάτω από απόλυτη μυστικότητα

Το χτύπημα δεν προέκυψε τυχαία. Προηγήθηκε μια μακρά περίοδος παρακολούθησης και συλλογής στοιχείων από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων, η οποία για μήνες «ξεψάχνιζε» πληροφορίες, διασταύρωνε δεδομένα και οικοδομούσε προσεκτικά μια δικογραφία κομμάτι-κομμάτι.

Κλειδί για την επιτυχία της επιχείρησης υπήρξε η μυστικότητα. Ολόκληρος ο σχεδιασμός κινήθηκε σε καθεστώς πλήρους σιωπής, ώστε να μην υπάρξει η παραμικρή διαρροή που θα μπορούσε να σημάνει συναγερμό στους υπόπτους και να τινάξει στον αέρα τον αιφνιδιασμό.

Μεταγωγές με ισχυρή αστυνομική παρουσία

Οι πρώτες συλλήψεις έχουν ήδη γίνει και οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, στον εισαγγελέα Χανίων. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν ανακοινωθεί ούτε ο ακριβής αριθμός των συλληφθέντων ούτε τα συγκεκριμένα αδικήματα που τους αποδίδονται.

Ωστόσο, πηγές με γνώση της υπόθεσης κάνουν λόγο για άτομα με ιδιαίτερα «βαρύ» ποινικό παρελθόν, τα οποία φέρονται να αποτελούν έναν συμπαγή και σκληρό πυρήνα, με σαφώς οριοθετημένους ρόλους και τρόπο δράσης που δείχνει δομημένη εγκληματική οργάνωση και όχι σποραδικές παραβατικές ενέργειες.

Πλοκάμια πέρα από την Κρήτη

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο γεωγραφικό αποτύπωμα της ομάδας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η δραστηριότητά της δεν περιοριζόταν στον Νομό Χανίων ή στο νησί συνολικά, αλλά εκτεινόταν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Αυτό ενισχύει τα σενάρια για διασυνδέσεις με ευρύτερα δίκτυα του οργανωμένου εγκλήματος και προδιαγράφει νέους κύκλους ερευνών εκτός Κρήτης.

Αυτός ο υπερτοπικός χαρακτήρας είναι που ανεβάζει την υπόθεση σε άλλο επίπεδο, τόσο ως προς το βάθος της αστυνομικής έρευνας όσο και ως προς το εύρος της δικαστικής διερεύνησης που θα ακολουθήσει.

Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από τις αρχές

Προς το παρόν, η ΕΛ.ΑΣ. κρατά κλειστά τα χαρτιά της. Οι απαντήσεις για το ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι και τι ακριβώς τους αποδίδεται αναμένεται να δοθούν μέσα από τις επίσημες ανακοινώσεις, που θα ρίξουν φως:

στη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της οργάνωσης,

στα αδικήματα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο,

στον αριθμό των προσώπων που εμπλέκονται,

καθώς και στην πραγματική έκταση της δράσης τους, γεωγραφικά και επιχειρησιακά.

Το μόνο σίγουρο είναι πως πρόκειται για μια υπόθεση που ήδη χαρακτηρίζεται από έμπειρα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. ως μία από τις σοβαρότερες που έχουν «τρέξει» στα Χανιά τα τελευταία χρόνια και αναμένεται να κρατήσει απασχολημένες τις διωκτικές και δικαστικές Αρχές για καιρό ακόμη.

Με πληροφορίες από: Politica