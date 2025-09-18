Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (18/9) στον χώρο του εργοστασίου της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι Χανίων.

Συγκεκριμένα στις φλόγες τυλίχθηκε ο χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων απορριμμάτων, με χιλιάδες τόνους απορριμμάτων να έχουν αναφλεγεί. Η συνολική έκταση του κυττάρου ταφής είναι 68 στρέμματα και εκτιμάται ότι καίγονται τα 20 στρέμματα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας αποτελούμενες από 13 οχήματα και 66 υπαλλήλους οι οποίοι επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν άνθρωποι ή εγκαταστάσεις.

Εκτός από νερό, μπουλντόζες προσπαθούν να καλύψουν τα φλεγόμενα σκουπίδια με χώμα μέσα σε μια κόλαση φωτιάς.

Οκτώ εκσκαφείς δουλεύουν για να κάνουν χωματοκαλυψη ώστε να αποφευκτεί ενεδεχόμενη επέκταση της φωτιάς λόγω του αέρα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά παραμένουν προς το παρόν άγνωστες.

Ενημερώθηκαν όλοι οι δήμοι να μην στείλουν απορριμματοφόρα απόψε. Συνολικά 100 εργαζόμενοι της ΔΕΔΙΣΑ βρίσκονται επί ποδός.

Στις δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΔΕΔΙΣΑ κ. Νίκος Ηλιάκης επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι «αυτή την στιγμή δεν μπορούμε να έχουμε καθαρή εικόνα λόγω του γεγονότος ότι είναι νύχτα. Προσπαθούμε να περιορίσουμε την φωτιά που δυστυχώς δεν μπορεί να περιοριστεί με νερό αλλά κυρίως με χώμα. Ο χώρος είναι πολύ μεγάλος εδώ περά και υπάρχει ένα πολύ δύσκολο προϊόν το σκουπίδι. Όλες οι δυνάμεις εστιάζουν να κάνουν μια πλήρη χωματοκάλυψη του χώρου».

Παράλληλα ο ίδιος ανέφερε ότι «τα χωματουργικά μηχανήματα της υπηρεσίας του δήμου και εργαλάβουν και περιμένουμε αυτή την στιγμή μηχανήματα από την 115 Πτέρυγα Μάχης και ίσως χρειαστούμε και την βοήθεια του στρατού. Έρχονται υδροφόρες από όλους τους δήμους που μπορούν να βοηθήσουν».