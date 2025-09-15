Αντιμέτωπη με τις θεμελιώδεις αξίες του ανθρωπισμού και του κοινωνικού κράτους είναι πλέον η Ευρώπη με την χώρα μας να δίνει μια μάχη που δεν μπορεί και δεν της αναλογεί.

Όπως δημοσιεύει το zarpanews.gr, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Λιμενικού, οι ροές από την Βόρειο Αφρική προς Κρήτη το 2025 έχουν αυξηθεί 400% και συγκεκριμένα:

Από 64 περιστατικά και 3.176 άτομα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του 2024, 12.857 άτομα με 218 περιστατικά το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Αυτό που προκύπτει από τα στοιχεία -καθώς ο συνολικός αριθμός των προσφυγικών ροών προς την Ελλάδα δεν έχει αλλάξει, είναι ότι οι διακινητές άλλαξαν τα δρομολόγιά τους, βάζοντας «για τα καλά» στον χάρτη, νότια Κρήτη και Γαύδο.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 15/9, σε έναν πρόχειρα διαμορφωμένο χώρο στο εκθεσιακό κέντρο Αγυιάς, φιλοξενούνταν 1.139 άτομα, 340 από τα οποία παρέμεναν εκεί για 25 μέρες.

«Πεινάμε, θα πεθάνουμε. Θέλουμε φαγητό. Βοηθήστε μας», λένε στην κάμερα, δύο από αυτούς: