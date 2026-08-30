Ένα ήσυχο κυριακάτικο πρωινό στα Χανιά, με τον αέρα να φυσάει δυνατά και τους περισσότερους να αποφεύγουν τις βουτιές, ένας οδηγός αποφάσισε να αξιοποιήσει τη μέρα του κάνοντας κηπουρική, αλλά με έναν πολύ ιδιόρρυθμο τρόπο.

Στην οδό Ακρωτηρίου, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μια κόκκινη βέσπα έγινε το επίκεντρο της προσοχής, καθώς ο αναβάτης της εθεάθη να μεταφέρει ένα ολόκληρο μικρό δέντρο δεμένο στη σχάρα.

Παρά την επιμελή προσπάθεια να ασφαλιστεί το φυτό, ο συνδυασμός των ισχυρών ριπών του ανέμου και του όγκου του δέντρου δημιούργησε σοβαρούς κινδύνους. Η ορατότητα του οδηγού προς τα πίσω ήταν ανύπαρκτη, ενώ η πιθανότητα να πέσει το φορτίο στο οδόστρωμα απειλούσε τόσο τον ίδιο, όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς.

Το περιστατικό αυτό προστίθεται στη μακρά λίστα με τα παράδοξα των Χανίων, ελάχιστες μόλις ημέρες μετά την εμφάνιση άλλου αναβάτη στην οδό Παπαναστασίου που μετέφερε ένα ολόκληρο πλυντήριο πάνω στο μηχανάκι του!

Πηγή: zarpanews