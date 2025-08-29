Ένα σοβαρό επεισόδιο έλαβε χώρα, το βράδυ της Τρίτης 26 Αυγούστου στη Νέα Χώρα Χανίων, όταν μια 23χρονη τουρίστρια από τη Βρετανία, σε κατάσταση μέθης, επιτέθηκε σε 16χρονη κοπέλα αλβανικής καταγωγής.

Η αστυνομία τη συνέλαβε, για πρόκληση σωματικών βλαβών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 21:30 από έναν έντονο διαπληκτισμό, ο οποίος εξελίχθηκε σε σωματική επίθεση εναντίον της ανήλικης.

Η ένταση που προκλήθηκε ήταν τέτοια, ώστε χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, συνέλαβαν την 23χρονη, εις βάρος της οποίας, σχηματίστηκε δικογραφία, για πρόκληση σωματικών βλαβών.

Λόγω της κατάστασης μέθης στην οποία βρισκόταν, η νεαρή Βρετανίδα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω έλεγχο.