Σοκ προκλήθηκε την ώρα που ένας νεαρός τουρίστας έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του στην περιοχή του Καλαθά στον Δήμο Χανίων, όταν ένας 65χρονος οδηγός, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και αναποδογύρισε σε κοντινή απόσταση.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, με το ζευγάρι να παρακολουθεί το συμβάν.

Πρόταση γάμου με φόντο… ανατροπή αυτοκινήτου

Ένα ζευγάρι νεαρών τουριστών βρισκόταν στην περιοχή απολαμβάνοντας τη στιγμή, όταν ο νεαρός αποφάσισε να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.

Ωστόσο, η ιδιαίτερη αυτή προσωπική τους στιγμή διακόπηκε βίαια και απότομα.

Ακριβώς εκείνα τα δευτερόλεπτα, λίγα μέτρα πιο μακριά, ένα αυτοκίνητο έχασε εντελώς τον έλεγχο.

Οι δύο τουρίστες παρακολούθησαν έντρομοι το όχημα να προσκρούει με σφοδρότητα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια να ανατρέπεται στη μέση του δρόμου.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού και μέθη πίσω από το τιμόνι

Σύμφωνα με το neakriti.gr, στο τιμόνι του οχήματος βρισκόταν ένας 65χρονος τουρίστας. Από την ανατροπή ο οδηγός παγιδεύτηκε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν αμέσως:

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη παροχή των πρώτων βοηθειών και στελέχη της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Ο 65χρονος διατηρούσε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της διάσωσης και είχε επικοινωνία με τα συνεργεία.

Ωστόσο, από τον αλκοολομετρικό έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, γεγονός που ευθύνεται για την απώλεια ελέγχου του οχήματος.

Τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του ατυχήματος διερευνά το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας Χανίων.