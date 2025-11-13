Τροχαίο ατύχημα στα Χανιά με φωτογραφίες που σοκάρουν συνέβη σήμερα νωρίτερα το μεσημέρι.

Πρόκειται για μια καραμπόλα 3 οχημάτων, η οποία συνέβη όταν δύο αυτοκίνητα και μια μηχανή συγκρούστηκαν μεταξύ υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες μέχρι στιγμής. Πάντως η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που η μηχανή «κόπηκε» στη μέση.

Το ατύχημα σημειώθηκε, στον επαρχιακό δρόμο Χανίων – Αεροδρομίου, στη περιοχή Κορακιές Ακρωτηρίου. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός της μηχανής και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων.

Δείτε εικόνες:

Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της τροχαίας Χανίων.

Πηγή: Creta24