Τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 13 Ιουλίου στα Χανία. Τροχαίο δυστύχημα καταγράφηκε στη διασταύρωση προς τους Αγίους Πάντες στον Αποκόρωνα με έναν μοτοσικλετιστή να συγκρούεται με βανάκι στον ΒΟΑΚ και να χάνει τη ζωή του.

Κατά τις 06:00 το πρωί, ο 30χρονος άνδρας κινείτο με κατεύθυνση προς το Ρέθυμνο και κάτω από μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με το όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ και παρέλαβαν τον σοβαρά τραυματισμένο άνδρα με σκοπό να τον μεταφέρουν στο Κέντρο Υγείας Βάμου. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Τροχαία Χανίων έχει αναλάβει την προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα.

Πηγή: Nea Kriti