Ένας ναυαγοσώστης εκτός υπηρεσίας κατάφερε να σώσει πέντε νεαρούς που παρασύρθηκαν από ισχυρά ρεύματα σε παραλία των Χανίων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή μεταξύ Σταλού και Αγίας Μαρίνας, όταν οι λουόμενοι, αδυνατώντας να επιστρέψουν στην ακτή, βρέθηκαν σε κίνδυνο. Ο ναυαγοσώστης Θοδωρής Κωνσταντινίδης, που εκείνη την ώρα βρισκόταν στην παραλία με την οικογένειά του και χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, βούτηξε αμέσως στη θάλασσα και με υπερπροσπάθεια τους έβγαλε με ασφάλεια. Δύο από τα πέντε άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Χανίων.

Την ίδια στιγμή, στο ίδιο σημείο, ναυαγοσώστες είχαν ήδη διασώσει τέσσερις ακόμη ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί από τα επικίνδυνα ρεύματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον επικεφαλής των ναυαγοσωστών Παύλο Λιτινάκη, λίγες ώρες νωρίτερα είχε δημιουργηθεί ένταση σε άλλη παραλία των Χανίων. Όταν οι ναυαγοσώστες ύψωσαν την κόκκινη σημαία λόγω δυνατού αέρα και έντονου κυματισμού, κάποιοι λουόμενοι αντέδρασαν έντονα και έφτασαν στο σημείο να απειλήσουν με μηνύσεις, θεωρώντας ότι «έχασαν το μπάνιο τους».

Ο κ. Λιτινάκης τόνισε:

«Η δουλειά μας είναι να προλαμβάνουμε και να προστατεύουμε ζωές. Η κόκκινη σημαία σημαίνει ξεκάθαρα ότι απαγορεύεται το κολύμπι. Δεν μπορώ να καταλάβω τη νοοτροπία κάποιων ανθρώπων. Δεν είναι η πρώτη φορά – πρόσφατα μάλιστα μια ναυαγοσώστρια δέχτηκε χυδαίες ύβρεις στον πύργο της. Σήμερα, ένας συνάδελφος εκτός βάρδιας, χωρίς καν εξοπλισμό, έσωσε πέντε ζωές. Από τη μία λέμε συγχαρητήρια και από την άλλη ζητάμε να γίνονται σεβαστές οι αυτονόητες οδηγίες».