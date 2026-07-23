Ένα νέο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, δείχνει τη ζημιά που υπέστη το φορτηγό πλοίο RoRo Cargo Iosif K, λίγα δευτερόλεπτα μετά τη σύγκρουσή του με το επιβατηγό οχηματαγωγό ΕΛΥΡΟΣ.

Μάλιστα, φαίνεται στις εικόνες του βίντεο, ότι η λαμαρίνα του πλοίου που έχει λυγίσει έχει προκαλέσει ζημιά και σε φορτηγό που βρισκόταν εντός του cargo.

Το γεγονός ότι το RoRo, είναι αδειοδοτημένο και μετέφερε φορτηγά με υγραέριο, πίσσα και τριφύλλι, προκαλεί τεράστιο προβληματισμό και ανησυχία για το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί και πώς από τύχη δεν υπήρξαν θύματα.

Για το περιστατικό της σύγκρουσης των δύο πλοίων, στο λιμάνι της Σούδας έχει σχηματιστεί δικογραφία ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ΕΔΕ προκειμένου να ερευνηθεί τι συνέβη και φτάσαμε στο ναυτικό ατύχημα.

Θα ακολουθήσει πειθαρχικός έλεγχος των πλοιάρχων και των στελεχών.

Να σημειωθεί ότι κατόπιν διενέργειας επιθεώρησης από το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π.) και προσκόμισης σχετικού βεβαιωτικού από τον παρακολουθούντα το πλοίο νηογνώμονα, επετράπη από τη Λιμενική Αρχή των Χανίων ο απόπλους του φορτηγού πλοίου Iosif K.

Το πλοίο απέπλευσε για εκτέλεση μεμονωμένου πλου προς το λιμάνι Κερατσινίου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τέθηκαν από τον φορέα κυβερνητικής πιστοποίησης του.

Στο πλοίο μετά τον κατάπλου του στον λιμένα Κερατσινίου επιβλήθηκε απαγόρευση απόπλου από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

ΠΗΓΗ: Flashnews.gr