Τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε στην Κρήτη, με τη λίστα των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στους δρόμους της Κρήτης δυστυχώς να μεγαλώνει.

Στα Χανιά, μια 19χρονη οδηγός μοτοσικλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα σε τροχαίο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Χαλέπας. Η νεαρή κοπέλα φέρεται να έχασε τον έλεγχο της μηχανής της, με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα στο οδόστρωμα.

Στο σημείο του δυστυχήματος κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές Αρχές και διασώστες, ωστόσο για την 19χρονη ήταν ήδη αργά.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση από την αστυνομία.

Πηγή: Nea Kriti